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دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر لعام 1444 هجريا

السبت، 27 أغسطس 2022 07:40 م
دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر صفر لعام 1444 هجريا دارُ الإفتاءِ المصريةُ
كتب لؤى على

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استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر لعام 1444 هجرية بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر المحرم لعام 1444هجرية الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.
 
وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر صفر لعامِ 1444 هجرية بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحسابَ الفلكيَّ أيضًا.
 
وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الاحد الموافق الثامن والعشرين من شهر أغسطس لعام 2022 ميلادية هو أول أيام شهر صفر لعام 1444 هجرية.
 
 
 

دار الافتاء

شهر أغسطس

شهر صفر

شهر المحرم



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