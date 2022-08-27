خطة تطوير الموانئ المصرية.. أرصفة بطول 35 كيلو مترا واستيعاب 22 مليون حاوية

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ مصر حاليا خطة متكاملة ل تطوير الموانئ المصرية ، لتحويل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجستيات، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

وفى النقاط التالية يعرض اليوم السابع خطة تطوير الموانئ المصرية.

1. يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات

2. استغلال موقع مصر الاستراتيجى على البحرين المتوسط والأحمر عالمياً للتجارة واللوجستيات.

3. تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين.

4. يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه.

5. يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا.

6. يستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم.

7. يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم.

8. يتم تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا.

9. يستهدف التطوير استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً.