"حياة كريمة" تسلم أدوات كهربائية لـ 100 عروسة بالدقهلية

فريق المحافظات

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مساء اليوم السبت، حفل توزيع أجهزة عرائس لعدد 100 عروسة من أبناء المحافظة، بمشاركة مؤسسة حياة كريمة تحت عنوان "يدوم الفرح"، لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج.

جاء ذلك بحضور محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة وعضو مجلس الأمناء، وخالد جمال، مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس محمد سامي، منسق عام مبادرة حياة كريمة بالدقهلية، والدكتورة أمينة شلبي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، ووكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا في مختلف قرى مصر.

وقال "مختار" إن مبادرة حياة كريمة انبثق منها العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر، لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية، وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وأكد المحافظ أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها، وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور، وسيتحدث عنها أجيال وأجيال، وستظل حديث العالم لقرون.

وثمن "مختار" دور القائمين على مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف القرى المصرية، بالإضافة إلى تجهيز العرائس وتوفير الأدوات الأساسية لهم.