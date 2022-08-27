حصاد 50% من المساحات المنزرعة بمحصول السمسم فى قرى الشرقية

قال المهندس على لاشين، وكيل مديرية الزراعة بالشرقية، إن محصول السمسم هذا العام مبشر بالخير، وتم حصاد 50%من المساحة المنزرعة داخل المحافظة هذا العام والتى بلغت 4275 فدانا.

وأوضح أن أفضل ميعاد لزراعة السمسم فى الفترة من منتصف أبريل حتى نهاية مايو، ويؤدى التكبير أو التأخير عن ذلك إلى انخفاض معدل انتاج الفدان من البذور، وتجود زراعته فى الأراضى الصفراء الخفيفة والثقيلة و الطينية جيدة الصرف، ويمكن زراعته فى الأراضى الرملية بعد إضافة 15-20 متر مكعب من سماد بلدى قديم مع توافر مياه الرى، توعية المزارع قبل الزراعة بضرورة تجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش أثناء الخدمة قبل الزراعة، حيث تنمو الحشائش أسرع من نباتات السمسم فى المرحلة الأولى من حياتها، والتخلص من الحشائش أثناء هذة الفترة يزيد من قوة بادرات السمسم علاوة على المحافظة على عدد النباتات بالفدن، ويحتاج الفدان من 3 إلى 4 كيلو جرام تقاوى فى حالة الزراعة اليدوية ويجب زراعة التقاوى المنتقاه من الأصناف جيزة 32 وتوشكى 1، وشندويل3،ومتوسط سعر كيلو التقاوى من 35 إلى 40 جنيها حسب نوع التقاوى.

فيما قال المهندس أشرف الدمرداش، مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة بالشرقية، إن زراعة السمسم تتركز فى مراكز "بلبيس- أبو حماد - مشتول السوق" والفترة الماضية زادت المساحات المزروعة بالسمسم لكونه محصولا مربح وغير مكلف فى زراعته، والربحية فى آخر العام جعلت المزارع يقبل على زراعته فهو من المحاصيل لو المزارع اهتم بها يكون له مردود اقتصادى مربح معه آخر العام، مضيفا أن مدة زراعة محصول السمسم أربعة أشهر فقط، فهو محصول متوسط العمر عمره 120 يوما، تبدأ زراعته من 15 أبريل وتنتهى فى 30 مايو، وحاليا المحصول فى مرحلة النضج وعندما تبدأ العيدان فى الجف يتم الحصاد، ويتم الحصاد فى 15 أغسطس فى المساحات المنزرعة مبكرا، والفدان يتكلف 4 كيلو تقاوى متوسط سعر الكيلو لا يتعدى 35 جنيها، وفي نهاية الموسم متوسط إنتاج الفدان ما بين 500 إلى 600 كيلو، يتراوح سعر البيع 25 جنيه ومديرية الزراعة تحرص على توفير التقاوى للمزارع ويتم توزيع الأصناف الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

وأردف مدير عام الإرشاد: أن السمسم يستخدم فى صناعة الحلويات والمخبوزات، واستخراج الزيت، ويدخل فى صناعة الطحينية، والحلاوة الطحينية، الزيت، ويعتبر زيت السمسم من الزيوت الغذائية الهامة نظراً لارتفاع نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة لأكثر من 85% وهو يستخدم فى الغذاء المباشر وبعض مستحضرات التجميل، فضلا عن كونه محصولا زيتيا من الدرجة الأولى بالنسبة للزيوت وقشور السمسم تستخدم فى صناعة الأعلاف لكونه غنيا بالألياف.