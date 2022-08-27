حبس 5 متهمين بالاتجار فى المخدرات بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

الإسماعيلية- صبرى غانم

قررت النيابة العامة، حبس 5 متهمين، ضبط بحوزتهم كميات من مخدر الهيروين والحشيش والهيدرو، فى القنطرة غرب وفايد وأبوصوير، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصت فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (فايد- القنطرة غرب- أبوصوير) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وتم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته (عدد 20 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام– مبلغ مالى – هاتف محمول، وضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام– كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول - ميزان حساس)، وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (735,000) سبعمائة وخمس وثلاثون ألف جنيه وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.