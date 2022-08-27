اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 07:53 م
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جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان

السبت، 27 أغسطس 2022 06:53 م
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان رجال الجمارك و المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان، مع راكب مصري قادم من إحدى دول الخليج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.
 
أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من أبو ظبي على رحلة طيران خطوط شركة العربية اشتبه كلا من رجب بحيري رئيس الوردية و محمود الشيشيني مأمور الحركة في الراكب "أ. م" مصري الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء تستحق سداد ضرائب و رسوم جمركية وغيرها من الضرائب و الرسوم الاخرى  أجاب النفي.
 
وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح ابراهيم ومحمد خميس عبدالسلام مأموري الفحص بالأشعة فتم تأكيد صحة الاشتباه، وبالعرض علي سعد عبادي مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً من محمود الشيشيني مأمور حركة ومحمود عثمان الأمن الجمركي وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى تحت اشراف مصطفى حسين وجورج شاكر رؤساء الوردية فتبين وجود 2 كيس شفاف اللون به قطع معدنية صغيرة الحجم فضي  اللون خاصة بطب الأسنان بوزن إجمالي 3 كجم، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و 600 ألف جنيها.
 
قرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 33 لسنة 2022.
 
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