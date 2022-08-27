جامعة سوهاج تشارك في فوج ذوي الهمم بمعهد إعداد القادة تحت شعار مبدعون باختلاف.. صور

سوهاج محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج فى فوج ذوى الهمم من الجامعات والمعاهد المصرية، والذى نظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت شعار "مبدعون باختلاف"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة فى بيان صحفى إن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى القدرات الفائقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التى تعمل جاهدة على توفير فرص متكافئة لذوى الهمم و دمجهم بأقرانهم الأسوياء لكى يحظوا بحياة طبيعية.

وأكد عبد الخالق أن الجامعة تحرص دائما على مشاركة ذوى الهمم فى كافة الفعاليات والانشطة التى تنظمها، ومد جسور التواصل المستمر معهم، بإعتبارهم رمز للإرادة والعزيمة ومصدر للإلهام والعطاء، بإلاضافة إلى تقديم الدعم اللازم لهم لتنمية مهاراتهم، ليصبحوا أكثر قدرة على الاندماج فى المجتمع.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الفوج تضمن العديد من المحاضرات عن إحتياجات ذوى الهمم من منظور مجتمعي، والسلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة، وأيضا محاضرة عن الدين والحياة، بالإضافة إلى ورش عمل عن مهارات إعداد القائد العام.

وأشار صبرى محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية إلى أن الفوج ضم ٤ طلاب من إعاقات مختلفة وعدد ٢ مشرفين، مضيفاً أن الطلاب المشاركين فى الفوج قاموا بعمل ندوة ذاتية موسعة قاموا فيها بإدارة الحوار، كما عرضوا قصص نجاحهم وبطولاتهم.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية انه اختتمت فعاليات الفوج بحفل غنائى قدمه فريق قصر ثقافة روض الفرج لذوى القدرات الفائقة، و العديد من الفقرات الوطنية والغنائية، ثم توزيع شهادات التقدير للطلاب المشاركين.



الطالب-عربى-يقود-الفريق



الفريق-بمعهد-اعداد-القادة



ذوى-الهمم-من-جامعة-سوهاج-بمعهد-القادة