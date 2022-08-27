جامعة بنها تتقدم 122 مركزًا على المستوى العالمى بتصنيف الأداء الأكاديمى للجامعات 2022

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حصول الجامعة على الترتيب 1095 من إجمالي 3000 جامعة عالمية، لتتقدم 122 مركزاً عن العام الماضي 2020 -2021، ومحليا بالمركز 12 من بين 32 جامعة حكومية وخاصة في تصنيف الجامعات حسب الأداء الأكاديمى "University Ranking by Academic Performance (URAP)"، إصدار أغسطس 2022.

ومن ناحيته أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة قد صنفت عالميا بعدد 14 تخصص هذا العام تشمل العلوم البيطرية، الزراعة، الطاقة والوقود، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، العلوم البيولوجية، العلوم الكيميائية، هندسة المواد، العلوم الفيزيائية، الهندسة الكيميائية، العلوم الرياضية، العلوم الطبية والصحية.

وفي سياق آخر هنأ الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جميع منسوبي الجامعة بصدور القرار الجمهوري رقم 369 لسنة 2022 والمتعلق بإنشاء جامعة بنها الأهلية.

وقال "سوسة"، في بيان له، إن القرار الجمهوري جاء تكليلًا لجهود كبيرة بذلتها الجامعة بهدف إنشاء جامعة بنها الأهلية، مشيدًا بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي واصفًا إياه بالقرار العظيم الصادر من قائد واع تحمل مسؤولية قيادة الوطن بشجاعة في أحلك الظروف، وقاد مسيرة الإنجازات والنجاحات في بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه رئيس جامعة بنها، الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان الحالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، على جهودهم الكبيرة التي تكللت اليوم بصدور هذا القرار الجمهوري الهام.