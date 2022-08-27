اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 03:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

من أجل تنمية الريف المصرى..

جامعة السادات تنظم مشروعا تنمويا بقرية "منشية دملو" فى المنوفية

السبت، 27 أغسطس 2022 01:50 م
جامعة السادات تنظم مشروعا تنمويا بقرية "منشية دملو" فى المنوفية مشروع تنموى لتنمية الريف المصرى
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت اليوم السبت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، مشروعا تنمويا متكاملا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية "منشية دملو" في مركز قويسنا، وذلك برعاية الدكتور خالد جعفر والقائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور محمد منير مدير عام المشروعات البيئية.
 
وأوضح الدكتور خالد جعفر، أن المشروع التنموى تم بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية، وذلك في إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به الجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، حيث الكشف والعلاج بالمجان.
 
وأشار جعفر إلى أن هذه المشاريع التنموية تأتى ضمن خطة عمل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لتلبية احتياجات المجتمع وبالأخص القرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن المشاريع التنمويةو القوافل المتكاملة التي تطلقها جامعة السادات بصفة مستمرة، حيث تهدف إلى تقديم كافة الرعاية الطبية لمختلف الفئات فى شتى المجالات فى القرى موضع التنفيذ.
 
وأكد منير مدير عام المشروعات البيئية، أن المشروع التنموى ترك أثراً كبيراً لدى الأهالي ولوضعهم الصحى، واستشعروا خلالها حجم العمل التطوعي من أعضاء الجامعة المشاركين، والخدمات المجانية التى تقدمها جامعة مدينة السادات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأن المشروع التنموى وجد إقبالاً كبير من القرية متمنين مزيداً من تلك المشاريع التنموية لخدمة أهالى القرية .
 
وفى السياق ذاته عقدت العديد من الندوات التوعوية بالتعاون بين جامعة مدينة السادات والمجلس القومى للمرأة تناولت العديد من الموضوعات واهمها ندوة عن الشائعات المغرضه وكيفية مواجهتها، ندوة عن الحوار الوطني والمجتمعى ودوره في ترسيخ الديمقراطية ،وحاضر بالندوتين عبد الخالق الخولى المستشار الإعلامي بالمجلس القومي للمرأة، ندوة عن طرق الذبح الآمن للدواجن والوقاية من مرض انفلونزا الطيور، ندوة عن دور المرأة في المجتمع ، وحاضر بالندوتين الدكتوره سهام حمدى رئيس قسم الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطري ، وعضو المجلس القومي للمرأة ، ندوة عن التفكك الأسري وأسبابه، وآثاره على الأسرة والمجتمع ، وحلولها ، حاضر بالندوة هاله فتحى باحث إجتماعى بقطاع التعليم ، ندوة بعنوان محو الأمية الألكترونية ، وحاضر بها محمد عبد الخالق باحث بالإدارة العامة للمشروعات البيئية.
 
وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 581 حالة، منها عظام 65 حالة، وجلدية 96 حالة، ورمد 70، ندوات توعوية 350 مستفيد .
 
 
 

محافظة المنوفية

جامعة السادات

قافلة طبيه

تنمية الريف المصرى

اخبار مصر

اخبار المنوفيه



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة فى المنيا.. علاج وفحص 6 آلاف مواطن بـ4 قوافل طبية مجانا.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 12:03 م

حياة كريمة فى أسيوط.. قوافل بيطرية لفحص وتحصين وعلاج مواشى المزارعين بالمجان

السبت، 27 أغسطس 2022 11:17 ص

محطة رفع للصرف الصحى ووحدة صحية بقرية غياضة ضمن مبادرة "حياة كريمة" ببنى سويف

السبت، 27 أغسطس 2022 08:00 ص

حياة كريمة تتحقق بالأقصر.. المشروعات تسير بخطى ثابتة بمعدلات تنفيذ مميزة.. المحافظ: استهداف 34 قرية لتنفيذ 500 مشروع بإجمالى 9 مليارات جنيه.. ويجرى العمل فى تبطين 15 ترعة بالقرى والنجوع.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة