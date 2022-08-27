جامعة أسيوط الأهلية تستعد لبدء العام الدراسي الجامعي الجديد.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على متابعته المتواصلة لجاهزية جامعة أسيوط الأهلية وكافة الإجراءات اللازم اتخاذها استعدادا لاستقبال الطلاب و لبدء العام الجامعي 2022 -2023 وفق الموعد المقرر له أول أكتوبر القادم وذلك مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية بجامعة أسيوط الأهلية وفق الخطة الموضوعة لها كأحد الجامعات الذكية.

جاء ذلك فى تصريح رسمى لرئيس جامعة أسيوط خلال زيارته التفقدية لحرم الجامعة الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة والتى رافقه فيها الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حلمى الحفناوى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة ووكيل كلية الفنون الجميلة والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد وطاهر حسن عبد الحفيظ رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى استمرار أعمال التسجيل الإلكترونى لرغبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة الأهلية والذى بدأ الثلاثاء الماضى 23 وممتد حتى مساء الاثنين القادم 29 أغسطس، وذلك على الموقع الإلكتروني التى خصصته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على الرابط www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن التجهيزات جارية لبدء الدراسة بسبعة كليات وهى الطب والجراحة العامة وكلية الهندسة والعلوم التطبيقية كلية الصيدلة والبحوث الدوائية وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية جديدة للألسن واللغات التطبيقية حيث تقدم السبعة كليات تضم نحو 12 برنامجاً دراسياً فى عدد من المجالات العلمية والنظرية.



جامعة اسيوط الاهلية



جولة رئيس جامعة أسيوط لمتابعة جاهزية الحرم الجامعي