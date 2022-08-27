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توجيهات رئاسية باستكمال التطوير الشامل للساحل الشمالى حتى مدينة مرسى مطروح

السبت، 27 أغسطس 2022 05:44 م
توجيهات رئاسية باستكمال التطوير الشامل للساحل الشمالى حتى مدينة مرسى مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومسؤولي الهيئة الهندسية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يوجه بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى انشطة خدمية آخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعي مع مسئولي المحافظة والأحياء.
 
كما وجه الرئيس باستكمال مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح، وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده حفاظاً على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم.

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