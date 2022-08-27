تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بنطاق حيِّ ثالث الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على حرم الطريق و الأرصفة المخصصة للمارة و رفع الإشغالات التي تعيق حركة مرور السيارات و المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتنفيذا لتلك التعليمات شنَّ حي ثالث، حملةً مكبرةً لمراجعة التراخيص و الاشتراطات الصحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان و قسم شرطة ثالث و المرافق و الدفاع المدني وقد استهدفت الحملة تنفيذ قرار إغلاق في مجال " الصحة العامة" و قرارين في مجال "الأغذية" و إغلاق محل بدون ترخيص.