اليوم السابع
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السبت، 27 أغسطس 2022 07:55 م
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تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بنطاق حيِّ ثالث الإسماعيلية

السبت، 27 أغسطس 2022 07:38 م
تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بنطاق حيِّ ثالث الإسماعيلية حملة إزالة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على حرم الطريق و الأرصفة المخصصة للمارة و رفع الإشغالات التي تعيق حركة مرور السيارات و المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
 
وتنفيذا لتلك التعليمات شنَّ حي ثالث، حملةً مكبرةً لمراجعة التراخيص و الاشتراطات الصحية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان و قسم شرطة ثالث و المرافق و الدفاع المدني وقد استهدفت الحملة تنفيذ قرار إغلاق في مجال " الصحة العامة" و قرارين في مجال "الأغذية" و إغلاق محل بدون ترخيص.
 
 

الإسماعيلية حملة إزالة الإشغالات

محافظة الاسماعيلية الصحة العامة

محل بدون ترخيص



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