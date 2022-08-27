اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 06:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق 2022.. لا يوجد توزيع جغرافى وإقليمى للقبول بالجامعات الأهلية

السبت، 27 أغسطس 2022 06:00 ص
تنسيق 2022.. لا يوجد توزيع جغرافى وإقليمى للقبول بالجامعات الأهلية موقع التنسيق الإلكترونى
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التعليم العالى، أنه لا يوجد توزيع جغرافي أو إقليمي في القبول بالجامعات الأهلية، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأي كلية بأي جامعة أهلية؛ بعد استيفاء شرط المجموع لهذه الكلية.
 
وتبدأ الدراسة أكتوبر المقبل فى 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة من الجامعات الحكومية، وهي (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية).
 
يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، ومن المقرر أن يستمر التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس، وذلك من خلال الرابط التالى: 
 
 
وسجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:
 
 
1- الطب 82%
 
2- طب الاسنان 80%
 
3- العلاج الطبيعى 78%
 
4- الصيدلة 74%
 
5- الطب البيطري 70%
 
6- الهندسة 68%
 
7- علوم الحاسب 62%
 
8- العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55
 
وفيما يلى ننشر الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
 
1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg
 
2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط علي رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.
 
3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.
 
4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.
 
5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.
 
 

 


تنسيق الجامعات 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجه تنسيق المرحلة الثانية 2022

نتيجه تنسيق المرحله الثانيه 2022

موقع التنسيق الالكترونى

رابط موقع التنسيق الالكترونى

اخبار مصر

نتيجة التنسيق

تنسيق

الجامعات

تقليل الاغتراب

مرحلة تقليل الاغتراب

تنسيق المرحلة الثالثة

موعد المرحلة الثالثة للتنسيق



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2022.. تنسيق طلاب تظلمات الثانوية العامة سيتم وفق الرغبة والمجموع

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:00 م

تنسيق الجامعات 2022.. قائمة الكليات والمعاهد الخالية لطلاب المرحلة الثالثة

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:55 م

تنسيق الجامعات 2022.. فرصة لطلاب المرحلة الثانية مستنفدى الرغبات للتسجيل مجددا

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:24 م

تنسيق الجامعات 2022.. قائمة الكليات والمعاهد الشاغرة علمى مرحلة ثالثة

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:32 م

تنسيق الجامعات 2022.. قائمة الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة أدبى

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:29 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة