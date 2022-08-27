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تنسيق الجامعات 2022.. ما هى أماكن تلقى خدمات التنسيق بمرحلة تقليل الاغتراب؟

السبت، 27 أغسطس 2022 11:24 ص
تنسيق الجامعات 2022.. ما هى أماكن تلقى خدمات التنسيق بمرحلة تقليل الاغتراب؟ تنسيق الجامعات 2022
كتب ـ محمد صبحى

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وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتوعية طلاب الثانوية العامة بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) بتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد؛ للتسهيل على الطلاب ومساعدتهم على تجنب أي أخطاء قد تحدث معهم. 
 
وتبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بالمرحلتين الأولى والثانية اليوم السبت الموافق 27 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس الجاري.
 
وفيما يخص أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:
 
1 - الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
2 -معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع .

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