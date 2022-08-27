"تموين الإسكندرية" تضبط مخبزا لتجميعه أكثر من طن وربع دقيق بلدى مدعم

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية، ومتابعة حركة الدقيق البلدى المدعم حفاظا على مقدرات الدولة

وقامت إدارة رقابة المديرية تحت إشراف مؤنس محمد بحملات ضمت خالد عوض و أحمد حسن مفتشى إدارة الرقابة بالمديرية بشن حملات على المخابز البلدية فى نطاق الإدارة و أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية بنطاق شرق قام بتجميع عدد 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى 1300كجم دقيق بغرض التربح الغير مشروع من أموال الدعم .

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.