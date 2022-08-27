"تموين الإسكندرية" تضبط قطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل وسجائر مجهولة المصدر

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة بتعليمات من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة التجارية على الأنشطة التجارية المختلفة حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

واستطاعت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له من شن حملات على محلات قطع غيار واكسسوارات السيارات وكذلك محلات مستحضرات التجميل ومصانع تعبئة المواد الغذائية والتى نتج عنها تحرير محضر حيازة قطع غيار سيارات مجهولة المصدر لعدم وجود مستندات دالة على مصدرها وتحرير محضر حيازة قطع غيار سيارات مجهولة المصدر لعدم وجود مستندات دالة على مصدرها.

كما تم تحرير محضر حيازة زيت محركات وسيارات منتهية الصلاحية، ومحضر حيازة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر لعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدرها ومحضر حيازة سكر حر مجهول المصدر لعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدره وإقامة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وكذلك تحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر لعدم وجود المستندات الدالة على حيازتهاوالتحفظ على 315 علبة من السجائر مجهولة المصدر وغير موجد عليها بندروال الجمارك مما يدل على عدم خضوعها للاختبارات بالدائرة الجمركية وغير موجود عليها تعليمات وزارة الصحة المصرية.

كما تم ضبط عدد من الجالونات الممتلئة بأنواع الوقود وبالفحص تبين انها سولار باجمالى 800 لتر سولار وذلك لتجميع منتج بترولى مدعم بدون تصريح.