تكريم الفريق الطبي والإداري المشارك بالقوافل الطبية في محافظة قنا

الغربية مصطفى عادل

كرم الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اليوم الأطباء المشاركين بالقوافل الطبية الموسعة التى نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة طنطا بمحافظة قنا، خلال الفترة من 16 أغسطس حتى 19 أغسطس 2022 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وإشراف اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وذلك على هامش اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المنعقد اليوم.

أكد الدكتور محمود سليم حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا على تكريم فريق الأطباء المشارك بالقافلة الطبية بمحافظة قنا تقديراً لجهودهم المبذولة على مدار 4 أيام فى تقديم الخدمات الطبية واجراء الفحوصات الدقيقة بمختلف التخصصات لعدد 3801 من المواطنين بالمحافظة بالإضافة إلى إجراء عدد 62 عملية جراحية ، من ضمنها 41 قسطرة قلب وتركيب دعامات، مشيداً بدور الفريق الطبي والإداري المشاركين فى تنظيم القافلة.

شمل التكريم الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة طنطا والدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود العفيفي أستاذ الجراحة العامة، والدكتور حسن حجازى أستاذ الأنف والاذن والحنجرة، والدكتورة عبير عبد الحكم أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، والدكتور رامى عتلم بقسم القلب والأوعية الدموية والدكتور محمد عز الرجال قسم القلب والأوعية الدموية والدكتور ابراهيم الشامى قسم الأنف والأذن والحنجرة والدكتور شريف عبد الغنى قسم جراحة العظام والدكتور محمود شعيب قسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور السيد عبد الرحمن قسم الأمراض الصدرية والدكتور محمود أبو غنيمة قسم الأمراض الصدرية والدكتور أحمد اسماعيل قسم أمراض الباطنة العامة والدكتور أحمد محمد فهمى قسم الباطنة والكلى والدكتور أحمد كمال قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور أحمد ناصف قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور ابراهيم عادل مزروع قسم جراحة العظام، والدكتور محمد شريف قسم امراض الباطنة العامة، والدكتور محمد ابو عجوة قسم المسالك البولية، والدكتور محمد الخليفي قسم المسالك البولية، والدكتور محمد عليوه قسم جراحة الأوعية الدموية والدكتور على البغدادى قسم الأطفال والدكتور طارق صحصاح بقسم الجراحة العامة والدكتور محمد الشناوى بقسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور أحمد أمين صالح بقسم الأطفال، والدكتور شريف عيسى بقسم التوليد وأمراض النساء والدكتور حمدى أنور بقسم التوليد وأمراض النساء، والدكتور كريم عصام بقسم الأمراض النفسية والعصبية والدكتورة سارة حمدى بقسم الجلدية والدكتور أسامة عبد الوهاب بقسم جراحة العظام، والدكتور محمد على بقسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد يونس كلية الصيدلة والدكتور حسام ماهر والدكتورة مى عاطف بكلية طب الأسنان، كما شمل التكريم أيضاً ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.