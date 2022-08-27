تعرف على مركز الدراسات المسيحية الإسلامية فى الكنيسة الأسقفية

كتب ـ محمد الأحمدى

افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة وذلك بمشاركة دكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومديرالمركز والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مندوبًا عن شيخ الأزهر، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء المركز الجديد.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن مركز الدراسات المسيحية الإسلامية:

1 - يهدف المركز لعقد لقاءات تجمع شيوخ وقساوسة فى ندوات والخروج معا في نشاطات مشتركة.

2 - رسالة المركز التى تحرص عليها الكنيسة الأسقفية هي معرفة أفضل للدين الإسلامي والمسيحي.

3 - له ثلاثة اهتمامات أولها النشاط الأكاديمى للمركز يشمل الدراسات الإسلامية والمسيحية بالتعاون مع الأزهر الشريف خاصة بالنسبة للطلبة القادمين من الدول العربية.

4 – يهتم المركز بالمبادرات الاجتماعية التى تهدف لتشجيع كل الفئات فى الاشتراك بمشروعات مجتمعية صغيرة تهدف لصالح المجتمع.

5 - الهدف الرئيسي للمركز هو خلق تناغم طائفي وتعاون وتعايش سلمي .

6 – يهتم المركز بخلق فريق مدرب جيدا على حل الصراعات وبناء المسلمين ويضم مسلمين ومسيحيين للتحرك نحو مناطق الأزمات.

7 - يضم المركز فى أمانته العامة الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعةالأسبق.