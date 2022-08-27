تشكيل لجنة للحكماء بجامعة سوهاج لتقريب وجهات النظر وحل المشكلات البسيطة

أصدر الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، قراراً بتشكيل لجنة حكماء بالجامعة، تكون مهمتها محاولة تقريب وجهات النظر وحل المشكلات البسيطة بين منسوبي الجامعة، فيما يحيله إليها رئيس الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة الأسبق، وعضوية كلاً من الدكتور أحمد علي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، الدكتور أحمد محمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، الدكتور فيصل الراوي رفاعي عميد كلية التربية الأسبق والدكتور عصام الدين عبد العزيز ندا الاستاذ المتفرغ بكلية الطب وعميد كلية طب أسوان الأسبق.

وأشار عبد الخالق إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو محاولة تقريب وجهات النظر بين أعضاء ومعاونى هيئة التدريس، وقيادات و أعضاء فريق الجهاز الادارى فى النزاعات التى قد تنشأ بينهم قبل أن تصل إلى مراحل متقدمة يصعب فيها رأب الصدع بينهم، وخاصة فى الأمور التى ليس فيها مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل الجامعى، مضيفاً إنه فى إختيار رئيس وأعضاء اللجنة تم مراعاة أنهم من رموز الجامعة التي تربطهم علاقات طيبة بالسواد الأعظم من جموع أعضاء ومعاونى هيئة التدريس و فريق الجهاز الإداري بالجامعة، حيث انه يمثلون القطاعات المختلفة لكليات الجامعة، ويتصفون بسير شخصية وأكاديمية طيبة لا يختلف عليها أحد.

وجدير بالذكر انه سيتم عقد أول إجتماع لأعضاء اللجنة غداً الأحد الموافق ٢٨ أغسطس، في تمام الساعة الثامنة مساءاً، لتحديد خارطة طريق لإجراءات وآليات عمل اللجنة، وخطتها خلال المرحلة القادمة.