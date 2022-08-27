تراجع أسعار الفضة فى مصر والجرام بـ11.68 جنيه بدون مصنعية

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار الفضة عالميا هبوطا ملحوظا بختام تداولات هذا الأسبوع، إذ تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.22% إلى 18.852 دولار للأونصة، كما هبط البلاتين 2.06% إلى 862.8415 دولار، ونزل البلاديوم 1.72% إلى 2110.0762 دولار.

أما عن وضع أسعار الفضة في مصر اليوم، فقد سجل سعر أونصة الفضة 364.038 جنيه بتداولات اليوم السبت 27 أغسطس 2022، كما سجل سعر جرام الفضة عيار 999 سعر 11.68 جنيه، وبلغ سغر جرام الفضة البريطانية 11.20 جنيه وبلغ سعر الفضة الإسترليني عيار 925 ما قيمته 10.82 جنيه.

في سياق متصل، بلغ سعر العملات الفضة عيار 900 ما قيمت 10.25 جنيه وبلغ سعر المجوهرات الفضة عيار 800 ما قيمته 9.35 جنيه، كما سجل سعر جرا م عيار 880 قرابة 10.29 جنيه.

السوق المصري يشهد انتشارا كبيرا للفضة 800 والفضة 925، وكافة الأنواع الأخرى متاحة لكن ليس بحجم هذين النوعين، ولا يمكن معرفة مصنعية الفضية لأن كل تاجر وشركة تحدد مصنعية وفق تكاليف التشغيل لديها.