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تجديد حبس مستريحة مستحضرات التجميل في الهرم لاستيلائها على 3 ملايين جنيه

السبت، 27 أغسطس 2022 10:51 ص
تجديد حبس مستريحة مستحضرات التجميل في الهرم لاستيلائها على 3 ملايين جنيه أموال- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، حبس مستريحة مستحضرات التجميل في الهرم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالنصب والاحتيال، وجمع مبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه من ضحاياها بمنطقة الهرم.
 
كشفت التحقيقات عن وجود عدد من البلاغات ضد المتهمة، وذلك لتعرض الضحايا لواقعة نصب واحتيال وحصول المتهمة منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.
 
وأفادت التحريات بأن المتهمة أوهمت الضحايا بأرباح 50% كل 6 أشهر، وكشف الضحايا في أقوالهم أمام جهات التحقيق، أن المتهمة أوهمتهم بأرباح 50 في المائة كل ستة أشهر من أصل المبلغ المدفوع وقامت بإعطائهم أرباحا ثم انقطعت عن تلك الأرباح والامتناع عن رد الأصول من المبالغ المالية، وحُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التي قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 

مستريحة مستحضرات التجميل

الهرم

النيابة العامة

جرائم النصب



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