تجديد حبس عاطل بتهمة قتل شقيقه فى عين شمس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شقيقه عقب نشوب مشاجرة بينهما.

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل قتل شقيقه بمنطقة عين شمس، بعد الدخول فى مشادة تطورت لمشاجرة، وتعدى عليه بسلاح أبيض، وتوفى على إثرها ونقل إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ووفاة شخص بمنطقة عين شمس.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص وفاة "ع. س" 25 سنة، مصاب بجرح ذبحى بالرقبة وآخر بالصدر وطعنات أخرى وشقيق المجنى عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشادة كلامية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.