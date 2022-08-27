تجديد حبس حارس عقار 15 يوما بتهمة قتل شاب لسرقته في البساتين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس حارس عقار 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل شاب لسرقته.

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على حارس عقار قتل شابا داخل شقته وسرق محتوياتها فى منطقة البساتين، بعدما تعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على على جثة شاب أثر إصابته بـ3 طعنات متفرقة بجسده وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار بقصد السرقة، وأنه فر هارباً لأحد محافظات الصعيد، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأمن العام تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.