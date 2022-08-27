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وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر العاصمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر منذ الخميس، على "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" بين الجزائر و فرنسا، كما أشرف تبون مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، على مراسم التوقيع على 5 اتفاقيات للتعاون والشراكة بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم /السبت/، زيارته الرسمية إلى الجزائر لليوم الثالث والأخير، وتوجه الرئيس الفرنسي، اليوم، إلى مدينة وهران بشمال شرقي الجزائر على بعد 432 كيلومترا من العاصمة، وتطل على خليج وهران في غرب البحر الأبيض المتوسط.