كان ماكرون قد بحث، أمس/ الجمعة/ مع عدد من رواد الأعمال الجزائريين ملف الشركات الناشئة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين فرنسا والجزائر في هذا المجال.


يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل مساء أول أمس /الخميس/ إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، على رأس وفد وزاري، وعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأكدا الرغبة المشتركة للبلدين في تأسيس شراكة استثنائية مبنية على الاحترام والثقة وتوازن المصالح.