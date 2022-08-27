وقع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون يوم السبت بالجزائر العاصمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر منذ الخميس، على "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" بين الجزائر و فرنسا، كما أشرف تبون مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، على مراسم التوقيع على 5 اتفاقيات للتعاون والشراكة بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
ويواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم /السبت/، زيارته الرسمية إلى الجزائر لليوم الثالث والأخير، وتوجه الرئيس الفرنسي، اليوم، إلى مدينة وهران بشمال شرقي الجزائر على بعد 432 كيلومترا من العاصمة، وتطل على خليج وهران في غرب البحر الأبيض المتوسط.
كان ماكرون قد بحث، أمس/ الجمعة/ مع عدد من رواد الأعمال الجزائريين ملف الشركات الناشئة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين فرنسا والجزائر في هذا المجال.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل مساء أول أمس /الخميس/ إلى الجزائر، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، على رأس وفد وزاري، وعقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وأكدا الرغبة المشتركة للبلدين في تأسيس شراكة استثنائية مبنية على الاحترام والثقة وتوازن المصالح.
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