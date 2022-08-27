اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 أغسطس 2022 12:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا ترفع سقف فاتورة الكهرباء 80%.. وتطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك

السبت، 27 أغسطس 2022 10:46 م
بريطانيا ترفع سقف فاتورة الكهرباء 80%.. وتطالب المواطنين بترشيد الاستهلاك فاتورة كهرباء
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الطاقة البريطانية رفع سقف فاتورة الكهرباء للمستهلكين بنسبة 80% لتبلغ 1971 جنيها اعتبارا من أكتوبر، بعد ارتفاع أسعار الطاقة عالميا الناجم عن تداعيات العقوبات ضد روسيا، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وحذر رئيس هيئة تنظيم الطاقة البريطانية جوناثان برييرلي، من أن أسعار الطاقة من المرجح أن تستمر في الارتفاع، داعيا رئيس الوزراء القادم لاتخاذ تدابير جديدة لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال برييرلي: "الشتاء على الأبواب، وفواتير الطاقة وصلت إلى مستويات قياسية، وهذا ليس أفضل ما يمكن حدوثه في ظل أزمة غلاء المعيشة".  

ومن أجل تقليل الاستهلاك اقترح اتباع بعض الأساليب مثل إحكام إغلاق النوافذ والأبواب، وتشغيل الأجهزة المنزلية فقط عند الحاجة، والتحول الى مصابيح توفير الطاقة LED، وغسل الأطباق في وعاء ممتليء بالماء، والاستحمام تحت "الدوش" بدلا من الاستلقاء في الحوض، وإيقاف التدفئة في الغرف غير المسكونة، وخفض مستوى التدفئة في باقي الغرف.

ومن اللافت أن الحد الأقصى المسموح لفاتورة الطاقة قد يصل إلى 1971 جنيها بعد التعديلات الأخيرة، في حين بلغ الحد الأقصى السابق 1578 جنيها إسترلينيا.


بريطانيا

فواتير الكهرباء

فاتورة الكهرباء

أزمة الكهرباء



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة