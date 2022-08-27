بدء تنسيق طالبات الثانوية الراغبات فى الالتحاق بالترجمة الفورية بجامعة الأزهر غدا

وافق الدكتور سلامة داود القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التنسيق وذلك للفئات الآتية (المستنفذين_ السنوات السابقة_ المعادلات_ الترجمة الفورية لطالبات الثانوية العامة_تخصص القراءات) وذلك بدءا من غد الأحد الموافق 28 أغسطس وحتى يوم 8 سبتمبر.

وكان قد صدق الدكتور سلامة داود، على صرف مكافأة مالية قدرها ألف جنيه لجميع منسوبى الجامعة "كادر خاص وعام ومتفرغين" وذلك بمناسبة انتهاء الامتحانات وانتهاء الفصل الدراسى الثانى وإعلان النتائج الدراسية واعتمادها.

صرح بذلك سعيد على أمين عام الجامعة، موضحا أن المكافأة يستفيد منها جميع منسوبى الجامعة بالقاهرة والأقاليم، مشيرا إلى أنها تأتى فى إطار دعم منسوبى الجامعة وتحفيزا لهم على جهودهم المخلصة فى سبيل النهوض والارتقاء بجامعة الأزهر مما كان له أطيب الأثر من خلال تقدم تصنيف الجامعة محليا وإقليميا ودوليا فى تصنيف شنغهاى للعام 2022 م.

وأضاف الأمين العام أن إدارة الجامعة تتوجه بالشكر لجميع منسوبى جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بمناسبة انتهاء العام الدراسى 2022 م، وقرب استقبال العام الدراسى الجديد 2023 م.