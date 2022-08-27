بدء أولى جلسات محاكمة مدرس حدائق الأهرام المتهم بالتعدى على طالبة بالقوة

كتب أحمد إسماعيل

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، نظر أولى جلسات محاكمة المدرس المتهم بالتعدى على طالبة ثانوى بالقوة، في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة المدرس المتهم بالتعدي على طالبة بالقوة إلى المحاكمة الجنائية، ونشر "اليوم السابع" تقريرا بحث حالة طالبة حدائق الأهرام، والتي اتهمت مدرسا بمحاولة الاعتداء عليها أثناء إعطائها درسا خصوصيا في مادة الأحياء داخل منزلها.

وأشار التقرير، إلى أن الطفلة بحالة جيدة وغير معرضة للخطر، وإن كانت تعانى من ضغوط نفسية بسبب الواقعة، وما صاحبها وأنها تحتاج للعرض على وحدة المشورة النفسية والإرشاد الأسرى بخط نجدة الطفل؛ لتنظيم جلسات دعم نفسى، بعد آدائها امتحانات نهاية العام.

وجاء في التقرير أنه بالتواصل مع الطفلة تبين أن والدتها كانت تعمل مدير شركة إنتاج وانفصلت عن زوجها (والد الطفلة) قبل عامين، ولديهما طفلان، من بينهما المجنى عليها بأحد مدارس محافظة الجيزة.