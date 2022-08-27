اليوم السابع
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انقطاع مياه الشرب عن حى جنوب مدينة المنيا لإجراء أعمال الصيانة

السبت، 27 أغسطس 2022 03:22 م
انقطاع مياه الشرب عن حى جنوب مدينة المنيا لإجراء أعمال الصيانة قطع المياه - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، برئاسة المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، قطع المياه عن حي جنوب مدينة المنيا، بسبب تسريب مياه بخط 500 مم بمنطقة التنظيم والإدارة جنوب المدينة. 
 
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع سيبدأ اليوم السبت 27 أغسطس الجاري حتى الانتهاء من أعمال الصيانة بالخط.
 
وناشدت الشركة المواطنين، بتوفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال هذه الفترة، مع توفر الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات، من خلال الأرقام التالية 125، 01050509013، 01271196196، 01271269587.
 

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