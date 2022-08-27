اليوم السابع
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انطلاق "مهرجان الألوان" بحديقة فريال فى أسوان.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 02:30 م
انطلاق "مهرجان الألوان" بحديقة فريال فى أسوان.. صور مهرجان الألوان
أسوان - عبد الله صلاح

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يستكمل فرع الثقافة بأسوان تنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية الصيفية لإضفاء الأجواء الترفيهية والاحتفالية على مواطنى المحافظة، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".
 
وفى هذا السياق أوضحت نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية وبمتابعة وإشراف من الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يقيم قصر الثقافة على مدار يومى السبت والأحد 27 و 28 أغسطس الجارى " مهرجان الألوان " داخل حديقة فريال من الساعة 4 عصراً إلى 6 مساء.
 
وأوضحت، بأنه بالتوازى مع ذلك تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان شعبان حسين تقديم عروضها الفنية والفلكلورية على مسارح النادى الإجتماعى بمرسى مطروح ، ومركز ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية وذلك ضمن ختام مهرجان " صيف بلدنا 2 " والذى يقام فى الفترة من 18 إلى 28 أغسطس الجارى ، وقد أبهرت العروض الفنية الحاضرين الذين إحتشدوا وتفاعلوا معها حيث تم تقديم زفة وأفراح وفلكلور وإحياء التراث الأسوانى والنوبى ، وأشادوا بهذه العروض الرائعة والفقرات المتنوعة التى تم تقديمها بشكل راقى .
 
 
انطلاق مهرجان الألوان بحديقة فريال فى أسوان (1)
انطلاق مهرجان الألوان بحديقة فريال فى أسوان (1)

انطلاق مهرجان الألوان بحديقة فريال فى أسوان (2)
انطلاق مهرجان الألوان بحديقة فريال فى أسوان (2)

انطلاق مهرجان الألوان بحديقة فريال فى أسوان (3)
انطلاق مهرجان الألوان بحديقة فريال فى أسوان (3)

 


مهرجان الالوان

اسوان

فرع ثقافة اسوان

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