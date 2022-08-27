الولايات المتحدة تعلن استحداث منصب سفير لمنطقة القطب الشمالي

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أعلنت الولايات المتحدة، استحداث منصب سفير لمنطقة القطب الشمالي، في إطار تكثيف دبلوماسيتها هناك وسط تعزيز روسيا والصين بوجودهما في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعين قريبا سفيرا متجولا مهمته التعامل مع دول القطب الشمالي الثمانية ومجموعات السكان الأصليين وأصحاب المصلحة الآخرين.

وأضاف أن منطقة القطب الشمالي الآمنة تشكل أهمية استراتيجية أساسية للولايات المتحدة .

يأتي هذا في وقت كان قد أكد فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن القدرات الروسية في الدائرة القطبية الشمالية تمثل تحديا استراتيجيا للحلف.