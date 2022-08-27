اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 10:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الولايات المتحدة تعلن استحداث منصب سفير لمنطقة القطب الشمالي

السبت، 27 أغسطس 2022 10:01 ص
الولايات المتحدة تعلن استحداث منصب سفير لمنطقة القطب الشمالي علم أمريكا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الولايات المتحدة، استحداث منصب سفير لمنطقة القطب الشمالي، في إطار تكثيف دبلوماسيتها هناك وسط تعزيز روسيا والصين بوجودهما في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعين قريبا سفيرا متجولا مهمته التعامل مع دول القطب الشمالي الثمانية ومجموعات السكان الأصليين وأصحاب المصلحة الآخرين.

وأضاف أن منطقة القطب الشمالي الآمنة تشكل أهمية استراتيجية أساسية للولايات المتحدة .

يأتي هذا في وقت كان قد أكد فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن القدرات الروسية في الدائرة القطبية الشمالية تمثل تحديا استراتيجيا للحلف.

 


الولايات المتحدة

منطقة القطب الشمالي

القطب الشمالي

امريكا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة