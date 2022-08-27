الولايات المتحدة تتبرع لباكستان بـ9 ملايين لقاح إضافي مضاد لـ"كورونا"

أ ش أ

تبرعت الولايات المتحدة الأمريكية بدفعة أخرى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى باكستان، بلغ عددها 9 ملايين جرعة لقاح للأطفال والبالغين.

وأعربت السفارة الأمريكية في إسلام آباد، في بيان صحفي نقلته صحيفة "دوون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/، عن تقديرها للتعاون الصحي الثنائي القوي بين البلدين، والممتد خلال 75 عامًا من العلاقات الثنائية.

وجاء في البيان: "إن اللقاحات والإمدادات والتدريب الذي قدمناه لباكستان، إلى جانب خبرة وتفاني المتخصصين في الرعاية الصحية في باكستان، سيسمح لبلدينا بمواصلة العمل معًا لمكافحة كوفيد-19 وحماية صحة وسلامة الشعب الباكستاني".

وأشار إلى أنه تم التخطيط لتمويل إضافي قدره 20 مليون دولار لدعم جهود التطعيم الجارية في باكستان، مضيفا أن "الولايات المتحدة قدمت لباكستان، منذ بداية تفشي الوباء، ما يقرب من 70.4 مليون دولار من الدعم المباشر و 13.8 مليون دولار من الدعم العيني، وبشكل منفصل، تبرعت الولايات المتحدة مؤخرًا بأربعة مختبرات معملية متنقلة بقيمة 4.6 مليون دولار للمعهد الوطني للصحة في إسلام أباد، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأكد البيان أن هذه المعامل ستعزز قدرة باكستان على تشخيص "كوفيد-19" والأمراض المعدية الأخرى، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات".