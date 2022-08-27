الوحدة المحلية لمركز التل الكبير تعيد فتح طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى..صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز و مدينة التل الكبير بالإسماعيلية، من رفع السيارة النقل التى انقلبت على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى، بالحارة المخصصة للنقل البطيء، ما أدى إلى توقف حركة المرور بحارة النقل البطيء.

وأصيب سائق بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وجروح، نتيجة انقلاب سيارة نقل محمل عليها كونتنر على طريق الإسماعيلية مصر الصحراوى، ما أدى إلى توقف حركة المرور بحارة طريق الخدمات، وجارى رفع السيارة وعودة الحركة لحارة طريق الخدمات، وتم نقل السائق المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محمل عليها كونتنر بحارة النقل البطئ بطريق الإسماعيلية مصر الصحراوى امام منطقة السحر والجمال دائرة مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وضباط المرور إلى مكان الحادث.

كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن اصابة سائق السيارة النقل بسحجات وكدمات وجروح وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافه ورعايته طبيا.

وجارى رفع السيارة والكونتنرمن على الطريق وأعادة فتح طريق النقل البطئ مرة أخرى.