المنفي والسفير الأمريكى يبحثان سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا

وكالات

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الجمعة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وبحث الجانبان سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

واستعرض اللقاء الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصة في العاصمة طرابلس، والتأكيد على أهمية التزام كل الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن. وجرى مناقشة مُقترح إدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية، وكذلك التأكيد على أهمية السيادة الليبية لإدارة العائدات.