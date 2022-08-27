اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المنفي والسفير الأمريكى يبحثان سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا

السبت، 27 أغسطس 2022 06:00 ص
المنفي والسفير الأمريكى يبحثان سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا ليبيا - أرشيفية
وكالات

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الجمعة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

وبحث الجانبان سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، للوصول للانتخابات وفق قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف، وأهمية مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

واستعرض اللقاء الأوضاع الأمنية في البلاد، خاصة في العاصمة طرابلس، والتأكيد على أهمية التزام كل الأطراف بالتهدئة وتغليب مصلحة الوطن. وجرى مناقشة مُقترح إدارة العائدات النفطية الذي تطرحه المجموعة الدولية، وكذلك التأكيد على أهمية السيادة الليبية لإدارة العائدات.

 


ليبيا

اخبار ليبيا

المنفي

محمد المنفي

ريتشارد نورلاند

امريكا



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