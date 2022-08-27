المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بسبب اتجاره في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، والمستشار محمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7751 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 843 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "هشام ع خ"، عامل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في يوم 22 مارس من العام الجاري، ضبط في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحوزته جوهر مخدر ال "INDAZOLE CARBOXAMIDE"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة "كيتامين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل وبحوزته كمية من جوهر مخدر ال "INDAZOLE CARBOXAMIDE"، وكذلك مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة "كيتامين" بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، وكذلك التحفظ على السلاح الأبيض المضبوط، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.