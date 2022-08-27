المؤبد لسائق لحيازته 10 قطع حشيش وسلاح أبيض بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، بالسجن المؤبد غيابيا للمتهم "م.ي.م" وتغريمه مبلغ مالي خمسمائة ألف جنيه للتهمة الأولي، والحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنية في التهمة الثانية، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وحيازة سلاح أبيض.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6849 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ،عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية ، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بضبط المتهم ،وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض مطوة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث ،قيام المتهم " م.ي.م " سائق بحيازة واحراز للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من القسم الي مكان تواجده وتم ضبطه وبتفتيشه عثر ممسكنا في يده عليه وبنزعها ،وفض محتوياتها عثر بداخلها علي عدد 10 قطع لمخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر معه علي سلاح أبيض مطوة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه ،والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الغير مشروع، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.