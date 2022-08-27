اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

القيادات العراقية تدعو إلى اختيار طريق الحوار وتجنب الفوضى

السبت، 27 أغسطس 2022 10:15 ص
القيادات العراقية تدعو إلى اختيار طريق الحوار وتجنب الفوضى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى اختيار طريق الحوار لا الفوضى، قائلا: "نمر بأزمة سياسية وبصراع بين "أخوة الوطن الواحد".

وأضاف خلال كلمة له اليوم السبت، أن "هناك من يشيع اليأس من إمكانية حل الأزمة، و تغلبنا على أزمات أمنية طاحنة، ولكننا نظل عالقين أمام الأزمة السياسية".

وأوضح الكاظمي، أن "الأزمات السياسية في بلادنا من غير المعقول أن تكون بلا حلول"، مؤكدا: " العراق أكبر من أي شخص ولا يجب "شخصنة" الأزمة".

من جانبه قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن "التعثر السياسي منذ الانتخابات أمر غير مقبول والعراقيون لن يسمحوا بالعنف حلا لمشاكلهم".

وأضاف برهم، أن "العنف لن يكون مقبولا لمواجهة الأزمة التي تمر بها بلادنا، و يجب الانتصار لخيار الحوار مهما بلغت درجة الأزمة والخلاف".

في السياق ذاته، قال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، إن "الانتخابات المبكرة بالعراق ممكنة بعد تشكيل حكومة وتعديل قانون ومفوضية الانتخابات".

 


القيادات العراقية

العراق

اخبار العراق

الحوار في العراق

مظاهرات العراق



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة