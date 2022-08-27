"القومى للإعاقة" يوجه بإلزام الموظفين بالزى اللائق والمناسب

كتب ــ محمود راغب

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، بموجب قرار إداري جميع العاملين بالمجلس ومديري الإدارات الفنية بضرورة الالتزام بالزي اللائق الذي يتناسب مع بيئة وطبيعة العمل ومكانة المجلس، باستثناء أصحاب الإعاقات التي تتطلب ملابس معينة وأحذية طبية، خاصة أو غيرها من القرار.

في هذا السياق، أشاد العاملون بالمجلس بالقرار الذي يحدد طبيعة الملابس التي سيقوم الموظفون بارتدائها أثناء العمل، الأمر الذي من شأنه خلق صورة ذهنية طيبة عن العاملين في المجلس، خاصة في الإدارات الفنية ومكتب خدمة المواطنين المتعامل بشكل أساسي مع الجمهور والمكتب الفني، بالإضافة إلى الأطقم المعاونة في النظافة والأمن وخلافه.

من جانبه، أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو مجلس النواب ولجنة الشؤون التشريعية السابق، أن القرار الذي أصدرته الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخصوص مظهر موظفي المجلس يأتي من منطلق حرصها الشديد على ما يتمتع به المجلس من ثقل في ضوء الاهتمام الواضح من أجهزة الدولة بهذا الملف، كما أن القرار المشار إليه يأتي تفعيلا لنصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في مادته 57 ولائحته التنفيذية، وتأكيدا لما تضمنته مدونة السلوك الوظيفي من واجبات الموظف العام ومنها الظهور بالمظهر اللائق.