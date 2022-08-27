القوات الداعمة للشرعية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي تتجه إلى طرابلس لحماية الليبيين

كتب أحمد جمعة

سيطرت القوات الليبية الداعمة للشرعية بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا، على المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتسببت في العديد من المشاكل والأزمات تحديداً في العاصمة طرابلس.

وتوجهت القوات الداعمة للشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس للتدخل في حماية المدنيين والمؤسسات العامة وفض الاشتباكات بعد عجز الحكومة منتهية الولاية على ذلك.

وأشارت مصادر إلى أن قوة عسكرية كبيرة تابعة للواء 217 التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا تقترب من طرابلس.

وعجزت حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة عن وقف الاقتتال بين الميليشيات التابعة لها، وهو ما دفع حكومة باشاغا إلى التدخل لحماية الليبيين، وأكدت حكومة باشاغا أن ليبيا أمام منزلق حرب جديدة بسبب سياسات الدبيبة.

وفى حين فرضت قوات هيثم التاجوري الداعمة للحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة فتحى باشاغا السيطرة علي المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها، انسحبت "قوات حماية الدستور" الموالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته من مطار طرابلس متوجها إلى مدينة مصراتة.

وحملت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية ما يحدث في العاصمة طرابلس، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات تتبع الحكومة المنتهية ولاياتها.