القوات البحرية المصرية تنفذ تدريبا بحريا عابرا مع البحرية الأمريكية والإسبانية

كتب زكى القاضي

نفذت القوات البحرية المصرية تدريباً عابراً مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والإسبانية فى نطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية، والتى استمرت لعدة أيام .

واشترك فى التدريب الفرقاطة المصرية ( الفاتح ) والمدمرة الأمريكية (USS Forrest Sherman) ، والفرقاطة الأسبانية (ESPS Almirante Juan De Borbon) ، حيث بدأت الفعاليات بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين.

تضمن التدريب مجموعـة مـن الأنشطة القتالية البحرية المختلفـة، منها تبادل صور الموقف العملياتى بمسرح العمليات البحـرى المشترك لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية ،والتدريب على العمل المتجانس ضـمـن قـوة واجب مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى إلى جانب مجابهة التهديدات التى قـد تـؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الإهتمام المشترك، وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية بين الوحدات المشاركة ، وأظهر التدريب مـدى كفـاءة ومهارة اطقم القوات البحرية الثلاث فى تنفيذ المهام التى تكلف بها .

تأتى تلـك التدريبات فى إطار دعـم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة والـتـى تتمتـع بـخـبرات كبيرة فـى هـذه المجالات مما يساهم فى دعم الأمن البحرى والإستقرار .







