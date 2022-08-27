القضاء الإداري يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين رسميًا

كتب - أحمد عبد الهادي

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي تطالب باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من قائمة انتخابات نقابة المحامين.

كانت انتهت اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، من عملية استقبال أوراق المرشحين، والتى بدأت من يوم السبت الماضى الموافق 16/7/2022 فى تمام التاسعة صباحًا، واستمرت لمدة 5 أيام حتى اليوم الأربعاء الموافق 20/7/2022 في تمام الخامسة مساءً، بمقر النقابة العامة للمحامين.

وأعلنت اللجنة عن استقبالها لأوراق 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، خلال فترة فتح باب الترشح، وجاءت أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم فى اليوم الأول:

1 ـ سامح محمد معروف عاشور

2 ـ أشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب

3 ـ عبدالحليم علام عبدالحليم علام

4 ـ نبيل حسن عبدالسلام مرسي

5 ـ محمد رجب أحمد البرديسي

6 ـ فرج عاشور محمود محمد

7 ـ أسامة درويش أحمد سنة

8 ـ إبراهيم محمد قرني عبدالمعبود

9 ـ عمر جلال حسن محمد هريدي

أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني :

1 ـ شادي طلعت إبراهيم سليمان

2 ـ أحمد علي إبراهيم جمعة

3 ـ علي محمد فتوح حسين

4 ـ محمد المنتصر عبدالمنعم علي

5 ـ أحمد سعيد محمد علي حلاوة

أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث :

1 ـ السيد أحمد السيد أبوالعنين

2 ـ فؤاد سعد فؤاد سعد

أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم في اليوم الرابع :

1ـ ياسر عبداللاه محمد بخيت

أسماء المتقدمين بأوراق ترشحهم في اليوم الخامس والأخير:

1 ـ منشاوي غانم محمد جابر

2 ـ عبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم

3 ـ ساهر محمد إبراهيم علوان

4 ـ هشام محمد أحمد محمد عياد

5 ـ خالد كمال حافظ محمد حافظ

6 ـ فاطمة الزهراء محمد على غنيم