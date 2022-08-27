اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على صاحب عقار خلال تنقيبه عن آثار في حى غرب أسيوط.. صور

السبت، 27 أغسطس 2022 10:13 ص
القبض على صاحب عقار خلال تنقيبه عن آثار في حى غرب أسيوط.. صور التنقيب عن الآثار - أرشيفية
اسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث قسم أول أسيوط من ضبط صاحب عقار مقيم بشارع غرب البلد، خلال عملية التنقيب عن آثار بمنطقة درب الحمصانى خلف الشيخ مرزوق بحى غرب، عقب تصدع  المنزل وانهيار أجزاء منه.
 
كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، تلقى إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط ع.ا مقيم بمنطقة غرب البلد التابعة لدائرة أول، عقب تصدع عقار خلف مسجد الشيخ مرزوق، أثناء التنقيب عن آثار.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، برئاسة المقدم على نصر رئيس مباحث أول، والنقيب أحمد عبد المقصود والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص تصدع وتشقق عقار مكون من طابقين علويين وأرضى وأدوات حفر ووجود  حفرة بعرض 2 م وعمق أكثر من 9 امتار وتم ضبط صاحب العقار والذى  يدعى ع. ا   بتهمة التنقيب عن آثار وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.
 
وحرر محضر بالواقعه للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.
 
 
آثار-التنقيب-عن-الآثار-فى-المنزل
آثار-التنقيب-عن-الآثار-فى-المنزل

الردم-داخل-المنزل-الناتج-عن-التنقيب
الردم-داخل-المنزل-الناتج-عن-التنقيب

المنزل-من-الخارج
المنزل-من-الخارج

تشققات-المنزل-جراء-البحث-عن-الآثار
تشققات-المنزل-جراء-البحث-عن-الآثار

 

 


اسيوط

تقارير مصرية

حوادث أسيوط

حى غرب

التنقيب عن الآثار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة