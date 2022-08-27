القبض على صاحب عقار خلال تنقيبه عن آثار في حى غرب أسيوط.. صور

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن اسيوط، تلقى إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط ع.ا مقيم بمنطقة غرب البلد التابعة لدائرة أول، عقب تصدع عقار خلف مسجد الشيخ مرزوق، أثناء التنقيب عن آثار.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، برئاسة المقدم على نصر رئيس مباحث أول، والنقيب أحمد عبد المقصود والقوة المرافقة إلى مكان الواقعة، وتبين بالفحص تصدع وتشقق عقار مكون من طابقين علويين وأرضى وأدوات حفر ووجود حفرة بعرض 2 م وعمق أكثر من 9 امتار وتم ضبط صاحب العقار والذى يدعى ع. ا بتهمة التنقيب عن آثار وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.

وحرر محضر بالواقعه للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة.