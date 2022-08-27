الفلبين: إنقاذ أكثر من 80 شخصا كانوا على متن عبارة اندلع بها حريق

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تمكنت قوات خفر السواحل الفلبينية ومتطوعون من إنقاذ أكثر من 80 شخصا كانوا على متن عبارة نشب بها حريق قبالة سواحل مقاطعة "باتانجاس".

ونقلت صحيفة (فلبين ستار) المحلية اليوم السبت، عن المتحدث باسم القوات أرماندو باليلو قوله" إن مصير اثنين من الركاب ما زال مجهولا، حيث تحاول السلطات معرفة إذا كان الشخصان قد فقدا أم تم إنقاذهما وعادا على الفور إلى منزلهما دون إخطار المسؤولين عن عملية البحث والإنقاذ".

وأضاف أنه تم سحب العبارة، التي تتسع لنحو 400 شخص، إلى منطقة الرسو بعد أن تمت السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في أسباب وملابسات نشوبه.

وكانت العبارة تحمل 49 راكبا و38 فردا من أفراد الطاقم وقت اندلاع الحريق؛ ما دفع الكثيرون إلى القفز في المياه بينما امتدت ألسنة النيران سريعا في العبارة بفعل الرياح.

وأشار إلى إصابة راكب واحد فقط في الحادث، وهي امرأة تبلغ من العمر 43 عاما، تم نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي العناية الطبية.

وتقول التقارير الأولية من خفر السواحل أن العبارة غادرت من ميناء كالابان في طريقها إلى ميناء باتانجاس عندما اشتعلت فيها النيران في مياه منطقة باتانجاس أنكوريج.

وأضاف أنه بناءً على تقييم الفريق المشترك، لم تكن هناك آثار لتسرب نفطي أو لمعان نفطي تم العثور عليه داخل المياه المجاورة، كما أن 90% من السطح الثالث و80% من السطح الثاني قد التهمتها النيران ووردت أنباء عن ميل السفينة نتيجة الحادث.