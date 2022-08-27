السيطرة على حريق بمديرية التربية والتعليم فى قنا

قنا - صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب، اليوم السبت، داخل مديرية التربية والتعليم بقنا، بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حريق داخل مبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة، والسيطرة على الحريق، قبل امتداده.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة.