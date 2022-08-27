اليوم السابع
Ads
السبت، 27 أغسطس 2022 09:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمديرية التربية والتعليم فى قنا

السبت، 27 أغسطس 2022 08:31 ص
السيطرة على حريق بمديرية التربية والتعليم فى قنا سيارات الإطفاء - ارشيفية
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب، اليوم السبت، داخل مديرية التربية والتعليم بقنا، بسبب ماس كهربائي.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حريق داخل مبنى مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.
 
تم الدفع بقوات الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة، والسيطرة على الحريق، قبل امتداده.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة.
 
 
 

السيطرة على حريق

حريق التربية والتعليم

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة