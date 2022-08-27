اليوم السابع
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السلطات الأمريكية تصادر قطعة أثرية مصرية تعود إلى 3000 عام

السبت، 27 أغسطس 2022 08:12 م
السلطات الأمريكية تصادر قطعة أثرية مصرية تعود إلى 3000 عام غطاء جرة كانوبية مصرية
محمد جمال

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صادر عملاء فيدراليون في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأميركية، قطعة أثرية مصرية قديمة يعود تاريخها إلى 3000  عام، كانت فى شحنة قادمة من أوروبا، بحسب شبكة سى إن إن الأمريكية.
 
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إنها اعترضت غطاء جرة كانوبية مصرية على شكل الإله إيمستي في 17 أغسطس.
 
وقالت الإدارة إن الشحنة تم إرسالها من تاجر إلى مشتر خاص في الولايات المتحدة، وقدم الشاحن بيانات متناقضة حول قيمتها.
 
وساعد خبراء في معهد الفنون والآثار بجامعة ممفيس في تحديد مدى أصلية القطعة الأثرية. وقالت الإدارة إن الغطاء من المرجح أنه يعود إلى الفترة من 1069 قبل الميلاد حتى 653  قبل الميلاد
 
وتقول السلطات إن هذا الأثر محمي بموجب معاهدات ثنائية وهو من الواردات الأثرية الخاضعة للمصادرة بموجب اتفاقية قانون تنفيذ الممتلكات الثقافية لعام 1983.
 
وقد تم تسليم القطعة الأثرية إلى جهات التحقيق في وزارة الأمن الداخلي لمزيد من الفحص.

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