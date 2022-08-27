اليوم السابع
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السجن 7 سنوات لشقيقتين قتلا عاملا فى مشاجرة بسوهاج

السبت، 27 أغسطس 2022 02:46 م
السجن 7 سنوات لشقيقتين قتلا عاملا فى مشاجرة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهمة "د.ح.م" ربة منزل وشقيقتها "س.ح.م" ربة منزل، بالسجن 7 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بقتل المجنى عليه "ح.أ" عامل بدائرة قسم أول سوهاج.

 

صد الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد سيد أمين وناجح عبد الحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

 

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقى رئيس مباحث القسم بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد اصابته باصابات متفرقة بالجسد إثر التعدى عليه بسلاح أبيض سكين ، وكشفت التحريات أن المتهمتين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما وبين المجنى عليه قاما خلالها بضربه بسكين أبيض مما أدى الى مصرعه فى الحال، وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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