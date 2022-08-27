السجن المشدد 6 سنوات لمدرس حدائق الأهرام بسبب الاعتداء على طالبة بالقوة

كتب أحمد إسماعيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، في أولى جلسات محاكمة المدرس المتهم بالتعدى على طالبة ثانوى بالقوة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على المدرس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين مسلم محمد حسين، وعضوية المستشارين رجب عبد العظيم عبد اللطيف وهبه وأحمد فاروق عبد الحميد عمار.

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة المدرس المتهم بالتعدى عى طالبة بالقوة إلى المحاكمة الجنائية.

ونشر "اليوم السابع" تقرير بحث حالة طالبة حدائق الأهرام والتي اتهمت مدرس بمحاولة الاعتداء عليها أثناء إعطائها درس خصوصى في مادة الأحياء داخل منزلها.

وأشار التقرير، إلى أن الطفلة بحالة جيدة وغير معرضة للخطر، وأن كانت تعانى من ضغوط نفسية بسبب الواقعة، وما صاحبها وأنها تحتاج للعرض على وحدة المشورة النفسية والأرشاد الأسرى بخط نجدة الطفل؛ لتنظيم جلسات دعم نفسى، بعد اداؤها امتحانات نهاية العام والتي تبدأ العام القادم.

وجاء في التقرير أنه بالتواصل مع الطفلة تبين أن والدتها كانت تعمل مدير شركة انتاج وانفصلت عن زوجها (والد الطفلة) قبل عامين، ولديهما طفلين، من بينهما "س" المجنى عليها والتي تدرس في الصف الثالث الإعدادي بأحد مدارس محافظة الجيزة.

وتبين أيضًا، أنه بتاريخ 23 إبريل 2022 احتفلت الطفلة بعيد ميلادها داخل نادى المقاولون العرب، وفوجئت والدتها بتعليق على صفحتها على الفيس بوك من "خ" استفسر خلاله عن موقف الطفلة من مادة العلوم، فأبلغته أنها تبحث لنجلتها عن مدرس، فاتفق معها على الحضور، للتدريس لها.

وتبين من خلال أقوال الطفلة، أن المستوى التعليمي للمدرس جيد، وكان يقوم بالشرح باللغة العربية وليس الإنجليزية، وقد بدأ معها من الوحدة الرابعة وليس بداية المنهج، وقررت أنها كانت تشغر بضيق وعدم اطمئنان له، نظرًا لتعامله بتودد وود زائد.

وتبين أيضًا أنه أثناء أعطاء المدرس درس للطفلة، فوجئت به يلمس يدها ثم رجلها، وهو ما دفعها للاستغاثة بوالدتها، ومن ثم الاستعانة بعدد من حراس العقارات لمواجهته، وأنه حاول الهرب إلا انهم سيطروا عليه.

وأشار التقرير، أن الطفلة بحالة جيدة وغير معرضة للخطر، وأن كانت تعانى من ضغوط نفسية بسبب الواقعة، وما صاحبها وأنها تحتاج للعرض على وحدة المشورة النفسية والأرشاد الأسرى بخط نجدة الطفل؛ لتنظيم جلسات دعم نفسى، بعد اداؤها امتحانات نهاية العام والتي تبدأ العام القادم.