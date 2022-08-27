السجن المشدد 15 سنة لـ 4 أشخاص بتهمة قتل شاب فى مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية ، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، بالسجن المشدد 15 سنة، على 4 عاطلين، وذلك بتهمة قتل شخص والشروع في قتل آخر، على خلفية خلافات بينهم.

كانت النيابة العامة وجهت خلال أمر الإحالة الصادر ضد الجناة، تهمة القتل العمد والشروع في قتل آخر، على أثر خلاف بين المتهم الأول ووالد المجني عليه، حيث تبين من خلال التحقيقات أن احد المتهين قام بطعن المجنى عليه فى عنقه، مستخدما سلاحا أبيض، ما أفقدته توازنه وسقط على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج.

واضافت التحقيقات أن المتهم الأول نشبت بينه وبين الشاب القتيل مشادة كلامية بين خلافات بينهما، فقرر المتهم التخلص من الضحية، فاستعان بث أشخاص آخرين من أصدقائه ، واحرزوا أسلحة بيضاء ، وتوجهوا إلى منزل القتيل، وما أن رأوه حتى انهالوا عليه بالاعتداء بالأسلحة البيضاء، حتى اردوه قتيلا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع شخص قتيلا واخر فى خطيرة، بسبب اعتداء 4 أشخاص عليهم بأسلحة بيضاء على خلفية خلافات بينهم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة ، وتم عمل التخريات الللزمة، وتم التوصل إلى الحناة، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت باحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم ، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.