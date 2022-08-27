الداخلية تضبط شحنة حشيش بـ1.6 مليون جنيه في مخزن سري بسيارة

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية (مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية)، تخصصا فى نقل وتهريب مخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها لترويجه على عملائهما، واعتزامهما إخفاء تلك المواد بمخازن سرية داخل سيارة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن السويس، تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام "بمخازن سرية بالسيارة" - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).. وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,680,000 مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.