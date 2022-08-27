الداخلية تدعو براعم بشاير الخير بالإسكندرية لقضاء يوم ترفيهى بنادى الشرطة..صور

كتب محمود عبد الراضي

فى إطار مبادرة "كلنا واحد"، التى أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، وجهت وزارة الداخلية دعوة لبراعم وشباب منطقة "بشاير الخير" بالإسكندرية، لقضاء يوم ترفيهى بنادى الشرطة بالإسكندرية، لإتاحة الفرصة لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل الدائم مع قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة، التى حرص الرئيس على إنشائها كبدائل للمناطق التى شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم ترتقى بطموحات وتطلعات الأجيال القادمة من البراعم والشباب لتغيير حياتهم للأفضل.

تم استقبال البراعم والشباب وتوزيع الهدايا الرمزية والملابس الرياضية عليهم، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة كافة الأنشطة الرياضية.

وكان لتلك الدعوة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور فى نفوس براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم الذين تقدموا بخالص الشكر لرئيس الجمهورية على التغيير الذى طرأ على حياتهم للأفضل فى ظل "حياة كريمة" وفرها لهم الرئيس ، كما أعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية ، وعلى ما لمسوه من إهتمام يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.