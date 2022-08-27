اليوم السابع
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الحبس سنة لعامل في اتهامه باستعمال القوة مع أطباء داخل مستشفى بسوهاج

السبت، 27 أغسطس 2022 03:12 م
الحبس سنة لعامل في اتهامه باستعمال القوة مع أطباء داخل مستشفى بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم " ه.أ" عامل، بالحبس سنة، لاتهامه باستعمال القوة مع موظفين عموميين بإحدى المستشفيات، بأن تعدى عليهما بالضرب بدائرة قسم أول سوهاج.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد سيد أمين وناجح عبد الحميد محمد، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

 

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من مدير مستشفى بقيام المتهم بالتعدى بالضرب على عدد من الاطباء أثناء ممارسة عملهم ،ووجهت اليه النيابة تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومييين ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.  

 وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 


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